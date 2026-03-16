HISTÓRICO: Después de más de 10 años los Premios Oscar declaran empate en esta categoría, ¿quiénes ganaron?

La ceremonia de los Oscar 2026 está teniendo varias sorpresas, y una de las mayores es que tenemos el primer empate en los premios de la Academia en cerca de 15 años. Esto ocurrió en la categoría de Mejor Cortometraje; es la sexta vez que esto ocurre en la historia de la premiación, y la última había sido en 2012.

Las dos películas ganadoras fueron "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva", que competían contra “Butcher's Stain”, “A Friend of Dorothy” y “Jane Austen's Period Drama”.

Kumail Nanjiani fue el presentador encargado de abrir el sobre y anunciar que en esta ocasión no había uno, sino dos ganadores. Esto quiere decir que, literalmente, hubo un empate entre los votantes.

Cuántos empates ha habido en los Premios Oscar

La última vez que hubo un empate en los premios de la Academia fue en 2012: en aquel entonces se trataba de la categoría de Edición de Sonido y tuvieron el mismo número de votos "La noche más oscura" y "Skyfall". Era la quinta vez que ocurría algo así.

Estas son las otras ocasiones en que se han presentado empates:



1949 - Mejor Cortometraje Documental para "A Chance to Live" y "So Much for So Little".

1968 - Mejor Actriz para Katharine Hepburn ("The Lion in Winter") y Barbra Streisand ("Funny Girl").

1986 - Mejor Documental, para "Artie Shaw: Time Is All You've Got" y "Down and Out in America".

1994 - Mejor Cortometraje, para "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" y "Trevor".



En 1932 ocurrió lo que parecía el primer empate en la historia de los Oscar pero, por las reglas actuales, no califica. Se trataba de la categoría de Mejor Actor, donde Fredric March venció por un solo voto a Wallace Beery pero debía ganar por al menos 3 para que hubiera desempate. Actualmente, solamente si dos nominados tienen el mismo número de votos, es un empate.