Este es el horario OFICIAL para ver los Premios Oscar 2026 gratis desde México
Te decimos la hora a la que empieza la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar 2026. No te las pierdas, totalmente gratis, por Azteca 7.
Estamos a muy pocos días de descubrir cuántos triunfos se llevará Guillermo del Toro con "Frankenstein", si "Sinners" logrará hacer historia en los premios de la Academia o si la funa afectará a Timothée Chalamet. Si no quieres perderte nada, checa a continuación el horario oficial para ver los Oscar 2026 si estás en México.
La edición 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos será este 15 de marzo de 2026.
A qué hora ver los Oscar 2026 gratis desde México
Todos los detalles de los nominados, preparativos, alfombra roja, ceremonia de los Oscar 2026 y comentarios finales podrás verlos en Azteca 7. A continuación enlistamos, de manera específica, los horarios que debes tener en cuenta.
- 3:30 P.M. - A esta hora comienza el Pre Show Digital en preparación para los premios Oscar edición 98, que estará disponible de manera exclusiva en el sitio web oficial de Azteca 7. Leslie Gallardo y Carlos Quirarte van a contarte detalles sobre la premiación, datos curiosos, récords que podrían romperse e información relevante sobre los nominados.
- 4:00 P.M. - Este es el horario en que podrás comenzar a ver la alfombra roja, tanto por la señal de Azteca 7 en televisión como el sitio web oficial. No te pierdas la cobertura que harán Javier Ibarreche, Linet Puente, Pamela Cortés y Ricardo Casares, desde Los Ángeles.
- 5:00 P.M. - A esta hora empieza la ceremonia de los Oscar 2026. Normalmente la entrega de los premios toma entre 3 y 3 horas y media.
- Al terminar los Premios Oscar, es hora de ver el Post Show desde Los Ángeles. Aquí, nuestros conductores intercambiarán opiniones sobre los ganadores y la ceremonia que atestiguamos, además de analizar los resultados. Estará disponible en el sitio web de Azteca 7.