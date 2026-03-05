Javier Ibarreche recuerda su primera vez en los Premios Oscar y habla sobre su encuentro con Jamie Lee Curtis: “Definió mi vida”

Javier Ibarreche regresa como host de los Premios Oscar en Azteca 7 por cuarto año consecutivo. El famoso creador de contenido recuerda cómo fue la primera vez que cubrió la gala en 2021 y habla sobre aquel emblemático encuentro en la alfombra roja con Jamie Lee Curtis, quien más tarde ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por Everything Everywhere All at Once. “Definió mi vida”, asegura Ibarreche. No te pierdas la ceremonia de los premios de la Academia el domingo 15 de marzo, por Azteca 7.