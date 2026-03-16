¡No es Sinners! La película que GANARÁ el Premio Oscar 2026 según los expertos y las apuestas

¡De no creerse! Sinners, la película que es protagonizada por Michael B. Jordan, rompió récords durante las nominaciones de los Oscar 2026, sin embargo, no sale como favorita para quedarse con "Mejor Película", esto de acuerdo a expertos del cine, pues hay un filme que podría quedarse con ese título y que no es la famosa historia de vampiros.

Según el diario ABC Sevilla, la cinta que es la gran favorita para ganar la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar 2026 es One Battle After Another (Una batalla Tras Otra), además, lo haría por un gran margen, esto a pesar de que Sinners rompió el récord durante las nominaciones aunque hasta el momento se está quedando corta en cuanto a galardones recibidos.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson tuvo un total de 13 nominaciones y también aparece como favorita para llevarse la noche en el Dolby Theatre de los Ángeles, California, además, contó con la actuación estelar de Leonardo DiCaprio, quien fue nominado a Mejor Actor por protagonizar este filme.

De acuerdo al portal Gold Derby, Una Batalla Tras Otra tiene un 76.1% de probabilidades de llevarse el premio a Mejor Película, lo cual le daría una aplastante victoria sobre Sinners a pesar de sus múltiples nominaciones.

Le sigue Sinners con 21.59% de posibilidades y mucho más abajo vienen películas como Marty Supreme con 0.19% y Frankenstein con 0.12%, lo cual deja sin posibilidades al mexicano Guillermo del Toro de llevarse otro premio de Mejor Película.

¿A qué otra categorías para ganar el Premio Oscar fue nominada Sinners en 2026?

A pesar de que Sinners, película de fantasía y vampiros que además refleja las diferencias sociales que existían en Estados Unidos en el siglo pasado, no gane el premio a "Mejor Película", fue nominada a varias categorías con las que podría acercarse a romper el récord.