La TRÁGICA historia de cómo Rick Carter perdió sus Oscar y el inesperado gesto que le permitió RECUPERARLOS

En enero de 2025, se registró uno de los desastres naturales más destructivos en la historia del condado de Los Ángeles, California: el incendio de Pacific Palisades. Según reportes oficiales, el siniestro destruyó un total de 6,833 estructuras. Entre ellas, el hogar del cineasta Rick Carter, quien perdió sus dos Premios Oscar en la tragedia: “Se quemaron". Afortunadamente, el diseñador de producción logró recuperar sus estatuillas gracias a un noble e inesperado gesto.

La TRÁGICA historia de cómo Rick Carter perdió sus Oscar

Rick Carter recibió su primera estatuilla en 2009 en la categoría de Mejor Diseño de Producción, gracias a su impecable trabajo en Avatar. Su segunda victoria se dio en 2012 con Lincoln. A diez años de haber recibido su último galardón, el cineasta tuvo que despedirse de sus premios, debido a la tragedia de Pacific Palisades: “Los Premios Oscar se quemaron". Afortunadamente, Carter se encontraba en París, Francia, por lo que las pérdidas sólo fueron materiales… aunque muy dolorosas.

Los Oscar de Rick Carter: el inesperado gesto de la Academia que le permitió recuperar sus estatuillas

La trágica historia de Rick Carter llegó a oídos de los miembros de La Academia, quienes no dudaron en reponer las estatuillas de manera inmediata, dando como resultado uno de los gestos más nobles en la historia de la organización, pues más allá de ser un reconocimiento especial, estos premios representan el impacto y legado del reconocido cineasta en la industria del séptimo arte.

“Hoy tuvimos el honor de reponer los Oscar que el legendario diseñador de producción Rick Carter ganó por AVATAR y LINCOLN, premios que perdió cuando los incendios de Los Ángeles destruyeron su hogar a principios de este año”, informó La Academia vía Instagram. “Estas nuevas estatuillas representan más de lo perdido. Rinden homenaje a un visionario cuyo trabajo ha definido el lenguaje visual del cine moderno (...) Rick no solo diseña escenarios, sino que construye mundos a los que volvemos una y otra vez”, se lee en el escrito.

