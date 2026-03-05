Premios Oscar 2026 SORPRENDEN con bebidas inspiradas en las películas nominadas
¡La fiebre de los Premios Oscar se eleva! Este domingo, 15 de marzo, se llevará a cabo una edición más de los Premios de la Academia. Para conmemorar la noche más importante del cine, el Museo de la Academia de Artes, en Los Ángeles, California, ha lanzado bebidas temáticas, inspiradas en cada una de las cintas nominadas en la categoría de Mejor Película este 2026. Aquí, los detalles.
Premios Oscar 2026: estas son TODAS las bebidas inspiradas en las películas nominadas
Las bebidas temáticas forman parte de una experiencia gourmet para seguir la gala de los Premios Oscar desde uno de los restaurantes ubicados en el Museo de la Academia de Artes. No obstante, los ingredientes de las bebidas han sido compartidos por la misma institución. A continuación, te contamos en qué consisten cada una de ellas, por si gustas recrearlas mientras disfrutas de la ceremonia:
- One Battle After Another: Mezcal con vino aromatizado italiano, jarabe concentrado de Bloody Mary, cerveza lager y un toque de limón
No easy victories, no quiet surrender 🔥 In the spirit of ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this tribute stands firm, fueled by grit and hard-won resolve.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Sinners: Whisky de centeno, con un toque de salsa de caramelo de pescado y absenta con infusión de ajo
Drawn from the world of SINNERS, this rye-driven cocktail is a tale of two tastes, dark and dangerous, with a finish that lingers like a midnight invitation 🥃— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Hamnet: Vodka con licor de aloe vera, flor de saúco, guisantes y aquafaba (líquido viscoso resultante de cocer legumbres; sólo da textura aireada, no sabor)
A toast to love, loss, and the poetry in between 🌿 Take a moment to honor those who remain in our arms and those who live on in our memories, in a tribute shaped by the spirit of HAMNET.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Marty Supreme: Ron con licor de durazno, jarabe de pimiento un toque de limón
Dream big, drink well 🏓 A sharp salute to MARTY SUPREME, this cocktail serves championship-level confidence.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
Dream big, drink well 🏓 A sharp salute to MARTY SUPREME, this cocktail serves championship-level confidence.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Frankenstein: Brandy con licor amargo italiano, vino caliente y jengibre
It’s alive… and it’s delicious ⚡ Channeling FRANKENSTEIN (2025), this creation pulses with ambition and consequence, a gothic tribute born of lightning and longing.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- F1: Tequila con lillet blanc (mezcla de vinos franceses), acompañado de jerez y duraznos amargos
Engineered for the fast lane 🏁 This high-speed nod to F1 is sleek and precise, smooth on entry with a finish that lingers like a victory lap.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Sentimental Value: Mocktail a base de agua tónica, toronja, limón y un toque de bebida destilada sin alcohol, decorada con una hojita de hinojo
For what we inherit, and what we choose to keep 🏠 Raise a glass to the delicate art of saying what we probably should have said years ago, inspired by SENTIMENTAL VALUE.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Train Dreams: Gin con aguardiente de albahaca y romero
Miles of track, years of memory 🚂 Rooted in the quiet world of TRAIN DREAMS, this cocktail reflects a life shaped by labor, loss, and the vast stillness of the American West.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- Bugonia: Gin con chartreuse amarillo, acompañado de kumquat (naranja enana) con infusión de lavanda y tuile de fresa. El tuile es una galleta francesa, muy fina y crujiente
Buzzing in from another planet 🐝 Channeling BUGONIA, this creation holds extraterrestrial intrigue, sweet on the surface, with something mysterious beneath.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
- The Secret Agent: Mocktail hecho a base de mando, crema de coco y limón
Discretion never tasted so bright 🥭 Drawn from the world of THE SECRET AGENT, this alcohol-free escape carries the tension of hidden identities and close calls, cool on the surface, charged underneath.— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) February 20, 2026
¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026 GRATIS y EN VIVO? Así puedes seguir la ceremonia
Los Premios Oscar 2026 tendrán lugar el domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles California, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México). La ceremonia podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, al igual que nuestro sitio web oficial, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.