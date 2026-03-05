inklusion logo Sitio accesible
Premios Oscar 2026 SORPRENDEN con bebidas inspiradas en las películas nominadas

Para conmemorar la noche más importante del cine, el Museo de la Academia de Artes ha lanzado bebidas temáticas en las películas nominadas a los Premios Oscar 2026.

Premios Oscar 2026
|Crédito: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Escrito por: Daniela Arvizu

¡La fiebre de los Premios Oscar se eleva! Este domingo, 15 de marzo, se llevará a cabo una edición más de los Premios de la Academia. Para conmemorar la noche más importante del cine, el Museo de la Academia de Artes, en Los Ángeles, California, ha lanzado bebidas temáticas, inspiradas en cada una de las cintas nominadas en la categoría de Mejor Película este 2026. Aquí, los detalles.

Premios Oscar 2026: estas son TODAS las bebidas inspiradas en las películas nominadas

Las bebidas temáticas forman parte de una experiencia gourmet para seguir la gala de los Premios Oscar desde uno de los restaurantes ubicados en el Museo de la Academia de Artes. No obstante, los ingredientes de las bebidas han sido compartidos por la misma institución. A continuación, te contamos en qué consisten cada una de ellas, por si gustas recrearlas mientras disfrutas de la ceremonia:

  • One Battle After Another: Mezcal con vino aromatizado italiano, jarabe concentrado de Bloody Mary, cerveza lager y un toque de limón

  • Sinners: Whisky de centeno, con un toque de salsa de caramelo de pescado y absenta con infusión de ajo

  • Hamnet: Vodka con licor de aloe vera, flor de saúco, guisantes y aquafaba (líquido viscoso resultante de cocer legumbres; sólo da textura aireada, no sabor)

  • Marty Supreme: Ron con licor de durazno, jarabe de pimiento un toque de limón

  • Frankenstein: Brandy con licor amargo italiano, vino caliente y jengibre

  • F1: Tequila con lillet blanc (mezcla de vinos franceses), acompañado de jerez y duraznos amargos

  • Sentimental Value: Mocktail a base de agua tónica, toronja, limón y un toque de bebida destilada sin alcohol, decorada con una hojita de hinojo

  • Train Dreams: Gin con aguardiente de albahaca y romero

  • Bugonia: Gin con chartreuse amarillo, acompañado de kumquat (naranja enana) con infusión de lavanda y tuile de fresa. El tuile es una galleta francesa, muy fina y crujiente

  • The Secret Agent: Mocktail hecho a base de mando, crema de coco y limón

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026 GRATIS y EN VIVO? Así puedes seguir la ceremonia

Los Premios Oscar 2026 tendrán lugar el domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles California, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México). La ceremonia podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, al igual que nuestro sitio web oficial, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.

