“Le agradecí a mi gato": ganador del Oscar revela cómo se sintió al subir para recibir el premio de la Academia
Kazu Hiro, artista del maquillaje de origen japonés, habla de cómo fue subir al podio para dar un discurso de agradecimiento tras ganar sus dos premios Oscar.
Kazu Hiro ha ganado el Oscar por Mejor Maquillaje en dos ocasiones: en 2017 por “The Darkest Hour” (con Gary Oldman) y en 2019 por su trabajo en “Bombshell” (con Chalize Theron). Así cuenta su experiencia de llevarse la estatuilla dorada y tener que dar un discurso de agradecimiento.