Los MEJORES vestidos de la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2026

Hoy es un día sumamente importante para la industria del cine y por supuesto, para todos los fanáticos que disfrutan de la premiación más relevante del año. Los Premios Oscars también son un momento para que los artistas lleven sus mejores atuendos y aquí te presentamos a los mejores vestidos de este gran evento que se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Oscars 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja

La actriz Mckenna Grace fue una de las primeras en pisar la alfombra roja y no hay duda de que robó miradas con un vestido rosa clásico de Vera Wang, que la hace lucir como una princesa.

Mckenna Grace stuns in pink on the #Oscars red carpet pic.twitter.com/FsVIZKuYiw — Variety (@Variety) March 15, 2026

Chase Infiniti, una de las actrices más aclamadas y esperadas de la noche, debutó en la alfombra roja de los Oscars con un vestido en tono lavanda impresionante diseñado por Wayman y Micah.

Chase Infiniti has arrived at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/BQn3nVyDJS — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Aunque Milo Manheim no esta nominado, es una de las celebridades más esperadas y lleva un look que resalta clase y elegancia. Manheim lleva un traje negro, gafas y optó por un peinado muy natural.

Dentro de los artistas juveniles también se encuentra la experimentada actriz Elle Fanning, quien esta noche esta nominada en la categoría "Mejor actriz de reparto". Elle lleva un vestido blanco de la colección Givenchy, diseñado por Sarah Burton, con detalles plateados y un estilo clean look, por lo que hasta el momento se ha convertido en una de las favoritas.

Pedro Pascal será uno de los presentadores de esta noche y ya desfiló por la alfombra roja de los Oscars y deslumbró con un outfit perfecto en el cual prefirió no llevar saco para poder lucir el Feather applique que porta en la camisa.

Emma Stone luce hermosa en los Premios de la Academia con un estilo clásico y hermoso. La actriz lleva un vestido de escote recto en tono cloud dancer de Louis Vuitton y para el cabello, esta noche decidió llevar un estilo natural para resaltar el corte bob.