¡Le niegan la visa días antes a los Oscar 2026! Reconocido actor NOMINADO no estará presente en la ceremonia

Motaz Malhees, actor palestino que participa en la cinta La voz de Hind Rajab, compartió que no podrá asistir a la ceremonia más prestigiosa de Hollywood ya que le negaron su visa.

¿Qué dijo Motaz Malhees sobre su ausencia en los Premios Oscar 2026?

“Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar. Pero no estaré allí” fueron palabras del actor mientras dijo que no le permitían el ingreso a Estados Unidos debido a su ciudadanía palestina. Por otra parte, mencionó que le dolía mucho no poder estar ahí, pero que aunque le bloquearan su pasaporte, no podrían silenciar una voz. El actor finalizó diciendo que se sentía muy orgulloso de sus raíces y de quién era "Soy palestino y me siento orgulloso y digno. Mi espíritu estará con The Voice of Hind Rajab esa noche" además de desearle lo mejor a todos sus compañeros en la noche tan esperada del año pues es el momento en el que las producciones y el trabajo actoral será premiado y reconocido ante todo el mundo.

¿Qué nominaciones tiene la película La voz de Hind Rajab?

Esta cinta está nominada en los Premios Oscar 2026 como Mejor Película Internacional. Este largometraje, dirijido por Kaouther Ben Hania aborda el asesinato de Hind Rajab, una niña que lamentablemente vivió una historia trágica durante la guerra en Gaza. La cinta se estrenó por primera vez en El Festival de Cine de Venecia y un dato interesante sobre esta película es que cuenta con la voz original de Rajab, la cuál se obtuvo a partir de una llamada de 70 minutos, lo que de alguna manera le dió una esencia más realista a la producción de la cinta y permitió que quienes la vieran tuvieran una experiencia que les permitiera conectar más con la historia.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los Premios Oscar 2026 desde México?

La ceremonia que premia lo mejor del cine se llevará a cabo este 15 de marzo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos. La transmisión podrá verse a partir de las 4: 00 pm a través de la señal televisiva de Azteca 7 o bien, por el sitio web de Azteca 7, todo de forma completamente en vivo, gratis y desde la comodidad del hogar.