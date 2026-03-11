Nuestros conductores de los Premios Oscar 2026 opinan sobre la POLÉMICA de Timothée Chalamet: “Lo que se ganó dentro de la cancha, ¿se lo vamos a quitar por lo que dijo fuera de la cancha?”
¿Qué es lo que estamos juzgando? Pamela Cortés, Linet Puente y Ricardo Casares opinan respecto a la polémica de Timothée Chalamet, ¿será que sí se lleva el Oscar?
“Iba que volaba para ganar el premio a Mejor Actor”, nos explicó Pamela Cortés mientras hacía un recuento de la polémica declaración que llevó a Timothée Chalamet a la decadencia por su carrera en los premios Oscar 2026. ¿Pero cuáles son las predicciones de nuestros conductores?
No te pierdas los Premios Oscar 2026 este 15 de marzo por Azteca 7, a las 4:00 p.m. totalmente gratis y en vivo.