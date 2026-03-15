Premios Oscars 2026 | “Es una locura, todavía no lo creo” comentó el fotógrafo nominado a los Oscar, Adolfo Velozo

La nominación a Mejor Fotografía en los Oscars 2026 tiene un sabor profundamente latino gracias a Adolfo Velozo, quien no ocultó su emoción al hablar del significado de representar a toda una región. El fotógrafo brasileño aseguró que, aunque proviene de Brasil, siente que su logro pertenece también a los mexicanos y a todos los latinos que lo impulsaron a creer que llegar a Hollywood era posible. “Es una locura, todavía no lo creo”, confesó con visible asombro durante una entrevista exclusiva.