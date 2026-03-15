Premios Oscars 2026 |“Esto es una cuestión política”: directora sacude los Oscars 2026 con contundente declaración

La nominación a Mejor Película en los Oscars 2026 llega acompañada de polémica y reflexión gracias a Kaouther Ben Hania, quien durante una entrevista exclusiva afirmó sin rodeos que su obra “es una cuestión política”. La directora explicó que su historia nace de hechos reales y busca visibilizar problemáticas sociales que, según dijo, no pueden separarse del contexto político actual.