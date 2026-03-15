7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Premios Oscars 2026 |“Esto es una cuestión política”: directora sacude los Oscars 2026 con contundente declaración

La cineasta nominada a Mejor Película encendió la conversación al vincular su obra con la realidad global.

Por: Emma García

La nominación a Mejor Película en los Oscars 2026 llega acompañada de polémica y reflexión gracias a Kaouther Ben Hania, quien durante una entrevista exclusiva afirmó sin rodeos que su obra “es una cuestión política”. La directora explicó que su historia nace de hechos reales y busca visibilizar problemáticas sociales que, según dijo, no pueden separarse del contexto político actual.

Tags relacionados
Premios Oscar 2026 Temporada de Premios 2026

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo