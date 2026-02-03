inklusion logo Sitio accesible
Oscars 2026: récords IMPOSIBLES que siguen intactos antes de la ceremonia 98 de los premios de la Academia

¿Sabías que Walt Disney ganó 26 premios de la Academia y tuvo más de 59 nominaciones? Recordamos récords casi imposibles que siguen vigentes en los Oscars 2026.

En casi 98 ediciones, cosas increíbles han sucedido con los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Hay récords que difícilmente se podrán superar y Santiago “Chant” Padilla nos presenta algunos. ¿Crees que alguno podría romperse en los Oscars 2026?

