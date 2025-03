“Anora” arrasa en la 97 entrega de los premios Oscar; “Emilia Pérez” fue la gran perdedora

Las predicciones se cumplieron y “Anora”, la gran favorita de muchos, se alzó con un total de cinco estatuillas en la 97 entrega de los premios Oscar, mientras que “Emilia Pérez”, la película más nominada, solo obtuvo dos de las 13 nominaciones que alcanzó, por lo que, después del gran revuelo que causó por su historia y los polémicos comentarios de Karla Sofía Gascón , una de sus protagonistas, se convirtió en la gran perdedora de la noche.

“Anora” logró el Oscar en las categorías de: Película, Director, Actriz, Mejor Guión Original y Edición. A esta producción le siguieron “Emilia Pérez”. “The Brutalist” y “Duna parte dos”.

El discurso anti-Trump de Zoe Saldaña

Aunque la película “Emilia Pérez” fue una competidora fuerte en 13 categorías, no dio el resultado esperado a la hora de la verdad y todos los involucrados en esta producción se conformaron con llevarse a casa tan solo las estatuillas en Actriz de Reparto y Mejor Canción Original.

Precisamente, Zoe Saldaña, que ganó por “Emilia Pérez” como Mejor Actriz de Reparto, dio uno de los discursos más largos y hermosos de la velada. Destacó, principalmente, la presencia de su mamá en la sala, se refirió a las mujeres poderosas de las que habla el filme, dedicó su premio a todos los involucrados y para cerrar con broche de oro, mencionó que su mamá, presente en la sala, llegó a Estados Unidos en 1961.

“Yo soy la hija de inmigrantes, orgullosa hija, con sueños, con planes, con metas, soy la primera norteamericana de origen dominicano y sé que no seré la última con sueños, soy la primera norteamericana de origen dominicano. Recibí este premio por un papel en el que pude hablar y cantar en español. Si mi abuela estuviera aquí, estaría tan contenta”, dijo entre lágrimas.

Getty Images Cynthia Erivo conquistó con su voz en la apertura del Oscar 2015

¿Decepcionó el triunfo de “Emilia Pérez como Mejor Canción Original?

Decepción, enojo, indignación y frustración fue la reacción generalizada de las redes sociales cuando el gran Mick Jagger, icónico líder de The Rolling Stones, tras ser ovacionado de pie, presentó la categoría a la Mejor Canción Original que ganó “Emilia Pérez”. Se trata de “El mal”, un tema interpretado por Zoe Saldaña. ¿Qué opinas de su triunfo?

Selena Gomez (por cierto, espectacular) y Samuel Jackson hicieron mancuerna para mencionar el triunfo de “The Only Girl in the Orchestra” como Mejor Cortometraje Documental y “No Other Land” en la sección de Mejor Documental, con lo que se asume como una de las producciones más sobresalientes del 2024 y no sólo eso, vaya discurso el de sus ganadores:

“Que paren las injusticias y la violencia en contra de la gente de palestina. ‘No Other Land’ refleja la dura realidad que hemos padecido durante décadas y que aún persiste mientras pedimos al mundo que adopte medidas serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino”, expresó su director.

Uno de los momentos memorables de esta edición fue la majestuosa participación de Cynthia Erivo y Ariana Grande con la interpretación de dos temas ("Somewhere over the Rainbow” y “Defying Gravity") de la película musical “Wicked” por la que estuvieron nominadas.

Esta fue la primera vez en más de cinco décadas que dos musicales compitieron por el premio a la Mejor Película. “Emilia Pérez”, un narcomusical ambientado en México, y “Wicked”, la precuela de “El mago de Oz”, se vieron las caras en esta nominación 56 años después de que “Funny Girl” y “Oliver!” se enfrentaron por este galardón principal en 1969.

Adrien Brody fue el Mejor Actor para la Academia

Se esperaba que Adrien Brody rompiera otro récord en los Oscar y lo hizo. En 2002 se convirtió en el actor más joven en ganar a Mejor Actor. En aquel entonces, tenía 29 años y ocupó los titulares de medios internacionales por su papel en “El pianista”. Hoy triunfó con “The Brutalist” y algo que no cambia nunca en los Oscar es la presión de la orquesta para evitar que el discurso de los ganadores se extienda más del tiempo permitido. Eso le ocurrió a Adrien Brody que incluso, pidió que cortaran la música porque ahora a él le tocaba hablar y vaya que lo hizo con qué memorable discurso.

“Está bien, ya me voy, los amo, los aprecio a todos, luchemos por lo que es correcto, sigan sonriendo, sigan amándose los unos a los otros, vamos a seguir juntos. Sonriendo, sigan amándose los unos a los otros. Vamos a seguir”, finalizó tras unos tres minutos hablando.

El club de los actores y actrices que han ganado cada vez que son postulados es selecto y lo conforman: Vivien Leigh, Hilary Swank, Kevin Spacey, Luise Rainer, Christoph Waltz, Helen Hayes y Mahershala Ali. Esta noche, Timothée Chalamet, la gran estrella de “Dune” y “Wonka”, era otro de los favoritos para ganar pero hoy no colocará dos Oscar en su casa.

Mickey Madison es la Mejor Actriz de los Oscar 2025 y Demi Moore se queda con las manos vacías

The Substance ("La sustancia"), que esta vez se convirtió en la primera producción de horror corporal en ser nominada al Oscar como Mejor Película, no le dio a Demi Moore su primer Oscar a la Mejor Actriz, lo cual desencadenó en una gran desilusión, pues era la favorita para ganar.

La estadounidense también dejó con las manos vacías a Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo y Fernanda Torres.

Con el triunfo de “Anora”, su director se convirtió automáticamente en la primera persona en ganar cuatro Oscar por una misma película. Sean Baker estuvo nominado en Película, Edición, Dirección y Guión. Además, fue el segundo año consecutivo en el que el premio gordo fue para un filme producido por un matrimonio: Baker y su esposa, Samantha Quan.

“La Sustancia”, la gran favorita en los segmentos de Maquillaje y Peinado se alzó con la presea y desde la sala se veía a una bella y muy emocionada Demi Moore aplaudiendo a Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli.

El tributo a la franquicia fílmica James Bond

Grandes dosis de acción, gadgets, archivillanos y la sensualidad de las Chicas Bond fueron aplicadas con el homenaje que se le rindió a la exitosa saga fílmica James Bond a través de la interpretación de algunos de los temas emblemáticos a cargo de Lisa de BlackPink, Doja Cat y Raye.

Este tributo celebra los más de 60 años de historia de las producciones que han marcado a las generaciones a nivel mundial. Margaret Qualley y Halley Berry presentaron este número que fue casi como el show de medio tiempo del Super Bowl, bien lo dijeron nuestros conductores Linet Puente y Ricardo Cázares.

El Oscar ignora a la gran Silvia Pinal en el In Memoriam

Sin duda, la noche del Oscar estuvo llena de guiños al reconocimiento de la comunidad latina como una de las fuerzas más importantes y que está reinventando los cimientos de la industria; sin embargo, durante el In memoriam, la actriz Silvia Pinal, fallecida en noviembre del año pasado y considerada como la gran diva de la Época de Oro del cine mexicano fue ignorada.

En tanto, la Academia sí recordó a grandes figuras del cine que perdieron la vida en fecha reciente como Maggie Smith, Gena Rowlands, Lourdes Portillo, Teri Garr, David Lynch, James Earl Jones y Gene Hackman, apenas fallecido la semana pasada.

El merecido reconocimiento a los bomberos tras incendios en Los Ángeles

Cabe destacar que durante la ceremonia de los Oscar esta noche, el anfitrión Conan O’Brien recordó los daños causados por los incendios forestales de enero pasado en Los Ángeles, incluidos los ocurridos en Eaton y Palisades que, según un informe del jueves pasado, se estiman entre 28 mil millones y 53.8 mil millones de dólares.

Más adelante, en la última recta de la ceremonia, resaltó el gran trabajo heróico que hizo el gran cuerpo de bomberos durante estos lamentables acontecimientos. Sin duda, fue una larga ovación de pie de parte de los asistentes y muy bien merecida.

Irán presente en el Oscar

Uno de los discursos que sobresalió fue el de los ganadores Shirin Sohani y Hossein Molayemi por “In the shadow of the cypress” como Mejor Corto Animado. Tras mencionar que por poco no llegaban a la ceremonia, pues no tenían Visa americana, destacaron que es un verdadero milagro haber podido realizar su película, sobre todo porque la realizaron en condiciones hostiles debido a la situación por la que atraviesa su país Irán. “Dedicamos este premio a nuestros compatriotas que siguen luchando y sufriendo”, expresaron.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el que protagonizó Paul Tazawell al recibir la estatuilla al Mejor Diseño de Vestuario por “Wicked”. Sobre el escenario, ante las grandes personalidades de la Meca del Cine, el diseñador destacó que se convertía en el primer hombre negro en ganar esta categoría y resaltó el cariño que siente por sus musas: Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas del filme.

Un agradecimiento especial a las trabajadoras sexuales que compartieron sus historias de vida hizo Sean Baker al recibir su premio por Mejor Guión Original, mientras que

Los mexicanos brillaron por su ausencia en la alfombra roja de los Oscars 2025

A diferencia de otras ediciones, esta vez los mexicanos brillaron por su ausencia en la alfombra roja. ¿Qué pasó? ¿Habrá influido que ningún compatriota estuviera nominado en las ternas? Es probable. Entre que son peras o manzanas, nos quedamos con las imágenes de años atrás cuando veíamos desfilar a Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Eugenio Derbez y Salma Hayek, entre otras estrellas, enarbolando la bandera mexicana.