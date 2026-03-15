Premios Oscar 2026 | Del bullying al récord histórico: compositora Diane Warren rompe marca con 17 nominaciones al Oscar

La legendaria compositora Diane Warren vuelve a hacer historia en los Oscars 2026 al alcanzar su nominación número 17 por una canción original, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música para cine. Durante una entrevista profundamente personal, reveló que su camino no fue sencillo y que sufrió bullying durante su etapa escolar, una experiencia que marcó su sensibilidad artística.