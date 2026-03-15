Premios Oscar 2026 | “Oscarsito era el nombre de mi padre”: Florencia emociona al representar Frankenstein con grandes posibilidades de triunfo

La llegada de Florencia a los Oscars 2026 representando la película Frankenstein de Guillermo del Toro se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la alfombra roja. Considerada como una de las favoritas para llevarse la estatuilla, la actriz sorprendió al compartir una anécdota profundamente personal. “Oscarsito era el nombre de mi padre”, reveló conmovida, explicando que estar nominada y disfrutar el reconocimiento a su trabajo se siente como un regalo cargado de significado.