Premios Oscar 2026 | “Ya hemos ganado”: director español emociona con su mensaje sobre la película Sirat en los Oscars 2026
El cineasta aseguró que su propuesta ya triunfó al llegar a la gala más importante del cine.
El director español Oliver Laxe, nominado por la película Sirat, se mostró profundamente emocionado ante la posibilidad de llevarse un Oscar, aunque confesó que para él el verdadero triunfo ya ocurrió. “Ya hemos ganado por estar aquí”, expresó durante una entrevista, destacando que su filme representa una propuesta distinta dentro de la competencia.