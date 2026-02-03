“Los Premios Oscar se quemaron": Rick Carter cuenta la historia de cómo perdió sus estatuillas
Rick Carter, ganador de dos premios Oscar, narra cómo fue que las dos estatuillas se quemaron durante los terribles incendios forestales de California en el 2025.
Rick Carter ganó dos premios Oscar hasta el momento: Mejor Dirección Artística por Avatar, y Mejor Diseño de Producción por Lincoln. Pero durante los incendios de California los perdió, así fue como La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas logró que los recuperara.
