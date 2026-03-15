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Premios Oscars 2026 | La amistad que creó un monstruo sonoro, compositor revela cómo Del Toro inspiró la música de Frankenstein

El músico Alexander Desplat aseguró que su vínculo personal con el director fue clave para dar vida a la poderosa banda sonora.

La película Frankenstein, nominada en los Oscars 2026, no solo destaca por su propuesta visual, sino también por su imponente música. El compositor Alexandre Desplat reveló en entrevista exclusiva que trabajar junto a su amigo Guillermo del Toro fue el verdadero motor creativo detrás de la sinfonía que acompaña la historia. Según explicó, la confianza y la complicidad construidas a lo largo de los años permitieron desarrollar una partitura profundamente emocional, capaz de reflejar tanto la oscuridad como la humanidad del icónico personaje.

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