Este domingo, 15 de marzo, se llevará a cabo una edición más de los Premios Oscar, la gala más importante en la industria del cine. Si hay algo que distingue a la ceremonia, sin duda, es su prestigiosa estatuilla, la cual, se dice está inspirada en el Indio Fernández. Pero, ¿quién era el mexicano y qué dice exactamente la teoría? Aquí te contamos.

¿Quién era el Indio Fernández, el mexicano que habría inspirado a la creación de la estatuilla de los Premios Oscar?

El Indio Fernández - cuyo nombre real era Emilio - fue una de las figuras con mayor renombre en la Época de Oro del Cine Mexicano. Reconocido por su estilo nacionalista, el Indio destacó no sólo como actor, sino también como guionista, director y productor mexicano. A lo largo de su trayectoria artística fue reconocido con una Palma de Oro en el Festival de Cannes por Maria Candelaria (1946), además de haber recibido diversos premios en el Festival de Venecia.

¿La estatuilla de los Premios Oscar está inspirada en el Indio Fernández? Esto dice la historia

Según la historia, el Indio Fernández huyó de México a Hollywood alrededor de los años 20 por cuestiones políticas. En aquel entonces, Emilio era un buen amigo de la actriz Dolores del Río, quien estaba casada con Cedric Gibbons, el director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer.

Su huida a Hollywood habría coincidido con la petición de la Academia a Cedric para diseñar una estatuilla para la gala. Se dice que Dolores sugirió a Fernández como modelo. Si bien el Indio se resistió, al final, aceptó la propuesta y terminó posando desnudo para la creación del galardón… O , al menos, eso es lo que dice la historia. No obstante, esta anécdota nunca ha sido confirmada por la Academia.

