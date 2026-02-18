¿No vale nada? Esta es la IMPACTANTE razón por la que la estatuilla de los Oscar no la puedes comprar ni vender

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene como uno de sus tesoros más emblemáticos y preciados la estatuilla que entregan a los ganadores de los premios Oscar. Una escultura de un hombre, hecha de bronce macizo chapado en oro de 24 quilates. Y aunque podría intuirse que el Oscar o el Premio de la Academia al Mérito sería una joya en bruto para enriquecerse la realidad es que no es así, pues si tú tuvieras un Oscar y quisieras venderlo al mejor postor no podrías conseguir más de 1 dólar como ganancia.

¿Por qué? A partir de 1950 La Academia protegió cada una de las estatuillas de forma legal, por lo que si un Leonardo DiCaprio o un Guillermo del Toro quisieran vender sus premios tendrían que ofrecérselos obligatoriamente a La Academia, y obtendrían un dólar que les daría la misma organización. ¿Qué pasa si no aceptan el trato? La Academia tiene todo el derecho de quitarles la estatuilla y quedarse con ella sin darles ni un solo peso.

Esta protección incluye a todas las estatuillas entregadas desde 1950 en adelante, por lo que si alguien que recibió el Oscar antes de ese tiempo quisiera venderlo podría hacerlo libremente.

¿Cuánto cuesta hacer una estatuilla del Oscar?

La manufactura de la estatuilla de los Oscar se estima que cuesta un alrededor de 400 a 600 dólares, lo que equivale a aproximadamente entre 7,800 y 12 mil pesos.

¿Qué estatuillas del Oscar sí se han vendido y por cuánto?

A lo largo de la historia sí han habido estatuillas del Oscar que se han vendido a través de subastas, se tiene registrado que el récord del Oscar por el que más dinero pagaron fue el de "Mejor Guion", que pertenecía a Herman Mankiewicz, coescritor del clásico de clásicos: Citizen Kane, la cual se subastó por 588 mil 455 dólares, lo que es un aproximado a 10.9 millones de pesos.

¿Quién diseñó la estatuilla del Oscar?

George Stanley, un escultor, se encargó de diseñar la estatuilla de los premios Oscar en 1928. El Oscar mide un aproximado de 34 centímetros y pesa casi los 4 kilos.

¿Quién fue la primera persona en recibir una estatuilla del Oscar?

El primer premio Oscar se le entregó en 1929 a Emil Jannings, el primer actor en ganar en la categoría de Mejor Actor, por sus papeles en "The Last Command" y "The Way of All Flesh".

