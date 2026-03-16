ROMPE RÉCORD: Sean Penn gana su tercer Premio Oscar y se une a este selecto grupo de actores con más de una estatuilla

El actor Sean Penn no acudió hoy a la ceremonia de Premios Oscar 2026, sin embargo, eso no fue impedimento para que el actor recibiera su tercer estatuilla a lo largo de toda su carrera como actor, algo que lo hace entrar en automático en un selecto grupo de actores y actrices que pueden presumir que tienen más de un premio Oscar bajo su manga.

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El total de actores y actrices que tienen más de un Oscar en la categoría de actuación son solo 7, y de hecho solo una persona tiene más de 3: Katharine Hepburn, quien obtuvo un total de 4 Oscares en su carrera. La lista de estos actores es:



Daniel Day-Lewis (3 Oscar por Mejor Actor) Meryl Streep (2 Oscar por Mejor Actriz, 1 por Mejor Actriz de Reparto) Jack Nicholson (2 Oscar por Mejor Actor, 1 por Actor de Reparto) Ingrid Bergman (2 por Mejor Actriz, 1 por Mejor Actriz de Reparto) Walter Brennan (3 por Mejor Actor de Reparto) Frances McDormand (3 por Mejor Actriz) Sean Penn (3 por Mejor Actor)

¿Qué películas le han dado un Oscar a Sean Penn?

Las películas que le dieron el Oscar a Sean Penn son:

Mystic River en el 2003, donde interpretó a Jimmy Markum

Milk en el 2008, donde interpretó a Harvey Milk

Una Batalla Tras Otra en el 2026, donde interpretó a Steven J. Lockjaw

¿Dónde ver los Oscar en vivo desde México?

Los premios Oscar 2026 están siendo transmitidos en vivo y totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7, y por supuesto en nuestra transmisión por streaming a la cual puedes acceder dando click aquí.