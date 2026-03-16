ROMPE RÉCORD: Sean Penn gana su tercer Premio Oscar y se une a este selecto grupo de actores con más de una estatuilla
Sean Penn recibió hoy 15 de marzo su tercer premio Oscar durante toda su carrera, y se unió a un selecto grupo de actores que pueden presumir tener más de una estatuilla dorada en su casa.
El actor Sean Penn no acudió hoy a la ceremonia de Premios Oscar 2026, sin embargo, eso no fue impedimento para que el actor recibiera su tercer estatuilla a lo largo de toda su carrera como actor, algo que lo hace entrar en automático en un selecto grupo de actores y actrices que pueden presumir que tienen más de un premio Oscar bajo su manga.
Te puede interesar: EN VIVO: Premios Oscar 2026 minuto a minuto, no te pierdas NADA de la ceremonia
El total de actores y actrices que tienen más de un Oscar en la categoría de actuación son solo 7, y de hecho solo una persona tiene más de 3: Katharine Hepburn, quien obtuvo un total de 4 Oscares en su carrera. La lista de estos actores es:
- Daniel Day-Lewis (3 Oscar por Mejor Actor)
- Meryl Streep (2 Oscar por Mejor Actriz, 1 por Mejor Actriz de Reparto)
- Jack Nicholson (2 Oscar por Mejor Actor, 1 por Actor de Reparto)
- Ingrid Bergman (2 por Mejor Actriz, 1 por Mejor Actriz de Reparto)
- Walter Brennan (3 por Mejor Actor de Reparto)
- Frances McDormand (3 por Mejor Actriz)
- Sean Penn (3 por Mejor Actor)
¿Qué películas le han dado un Oscar a Sean Penn?
Las películas que le dieron el Oscar a Sean Penn son:
- Mystic River en el 2003, donde interpretó a Jimmy Markum
- Milk en el 2008, donde interpretó a Harvey Milk
- Una Batalla Tras Otra en el 2026, donde interpretó a Steven J. Lockjaw
¿Dónde ver los Oscar en vivo desde México?
Los premios Oscar 2026 están siendo transmitidos en vivo y totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7, y por supuesto en nuestra transmisión por streaming a la cual puedes acceder dando click aquí.