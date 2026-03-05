Secretos del Mejor Diseño de Vestuario: nominados al Oscar 2026 revelan sus mayores retos
Las nominadas al Oscar 2026 por Mejor Vestuario cuentan secretos sobre “Avatar: Fuego y Ceniza”, “Frankenstein”, “Sinners”, “Marty Supreme” y “Hamnet”.
A veces no se habla tanto sobre el enorme trabajo, creatividad y esfuerzo que hay detrás de premios como el Mejor Diseño de Vestuario. Las nominadas al Oscar 2026 en esta categoría cuentan un poco sobre las decisiones creativas que tomaron para “Avatar: Fuego y Ceniza”, “Frankenstein”, “Sinners”, “Marty Supreme” y “Hamnet”.