Secretos de los Premios Oscar: ¿qué se califica en Mejor Sonido o Mejor Diseño de Vestuario?

El cine no empieza en la alfombra roja, sino en los detalles: conoce de qué tratan algunas categorías de los Premios Oscar que casi no se mencionan.

Oscar 2026

Por: Samantha Guzmán

Hay categorías de los Premios Oscar que casi no se mencionan, pero que pueden hacer la diferencia a la hora de crear una película inolvidable. Aquí te explicamos qué se premia exactamente en las categorías de Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Fotografía.

