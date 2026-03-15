Tiene 17 nominaciones al Oscar pero NUNCA ha ganado: Conoce a Diane Warren, la compositora que compite contra Kpop Demon Hunters

Uno de los nombres que más nominaciones ha recibido a lo largo de la historia de los premios Oscar es el de Diane Warren, la compositora es famosa por haber escrito canciones como "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith, y ha escrito para artistas de la talla de Beyoncé, Cher o la mismísima Lady Gaga.

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En total Diane Warren ha obtenido un total de 17 nominaciones a los Oscar, absolutamente todas las ha tenido en la categoría de Mejor Canción Original. Si bien la compositora recibió un Oscar honorífico en el 2022, nunca ha recibido uno competitivo en los 17 años que ha estado nominada.

Hoy 15 marzo la maldición de Warren podría romperse, pues nuevamente está nominada en la categoría de Mejor Canción Original por "Dear Me", escrita para el documental de "Diane Warren: Relentless". Sin embargo, de acuerdo a expertos, es probable que en este 2026 Diane Warren vuelva a perder la categoría ya que se encuentra enfrentada ante fuertes competidoras tal es el caso de "Golden" de KPop Demon Hunters o "I Lied To You" de Sinners.

¿Quién es Diane Warren?

Diane Warren es una de las compositoras más influyentes de su tiempo, no solo escribiendo canciones para grandes figuras del mundo artístico de Hollywood, si no también para la composición de bandas sonoras inolvidables en la historia del cine.

La primera vez que recibió una nominación fue en 1988 gracias a la canción "Nothing's Gonna Stop Us Now" para la película Mannequin. De 1997 al 2001 obtuvo una nominación consecutiva cada año, después desde el 2015 hasta el 2024 también fue nominada de forma consecutiva.

Se ha ganado el apodo de "la eterna nominada", pues sí se convirtió en la persona más nominada en los Oscar que nunca ha tenido el honor de levantar una estatuilla dorada.

¿De qué trata "Diane Warren: Relentless"?

Diane Warren: Relentless es un documental largo que cuenta la vida de la misma Diane Warren, explora su vida personal y su carrera como una de las personalidades en el mundo de la composición más importantes de los últimos tiempos.

En este documental repasamos la vida de la compositora que va desde su complicada infancia, donde tuvo que enfrentarse al bullying, hasta ser la Diane Warren que conocemos ahora y que ha llegado tan lejos como hasta los Oscar.