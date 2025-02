Demi Moore: todo lo que debes saber de la actriz rumbo a los Oscars

“Hace 30 años, un productor me dijo que era una actriz de películas palomeras, y pensé que eso significaba que esto era algo que no se me permitía tener. Que podría hacer películas muy exitosas y que dieran mucho dinero, pero que yo no iba a ser reconocida.”. | Foto: Rich Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images