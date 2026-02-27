Legendaria banda dirá ADIÓS a los escenarios tras presentarse en el Vive Latino 2026

Tristes noticias para los fanáticos de Love of Lesbian. La legendaria agrupación ha dado a conocer su retiro tras 25 años de trayectoria ininterrumpida. La noticia se reveló a través de un emotivo vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram. La última presentación de la banda en Ciudad de México será en el Vive Latino 2026.

“Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén (...) No es un adiós, pero sí un hasta pronto de largo aliento (...) Queremos que el silencio que venga sea tan honesto como el ruido que hemos compartido", señala la agrupación a lo largo del audiovisual.

Información en desarrollo*

