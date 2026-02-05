OFICIAL: Overwatch lanza colaboración con Hello Kitty, estas son TODAS las skins

¡Overwatch se reinventa! Para celebrar su décimo aniversario, el shooter de Blizzard implementará toda una serie de cambios, a partir de este mismo mes, los cuales fueron anunciados en el Spotlight de este 4 de febrero. Entre las novedades, destacan la llegada de nuevos personajes y subroles, así como un renovado sistema de temporadas y un rediseño completo de la interfaz de usuario. No obstante, lo que más llamó la atención fue el anuncio de una NUEVA colaboración con Hello Kitty. A continuación, te compartimos TODAS las skins de este esperado crossover.

Overwatch lanza colaboración con Hello Kitty, estas son TODAS las skins

Hello Kitty se convierte en la primera colaboración del año de Overwatch, dando como resultado un crossover 100% kawaii, en el que los héroes del juego se transforman en versiones verdaderamente adorables del universo creado por Yuko Shimizu. En total, se lanzarán seis skins exclusivas. En el póster oficial, vemos a Widowmaker como Kuromi, mientras que Lucio aparece como Keroppi. Juno encarna a la mismísima Hello Kitty y Kiriko adopta el estilo de Cinnamoroll. Mercy es Pompompurin y D.Va completa el set como My Melody.

You can never have too many friends! 💞



🎀 Juno as Hello Kitty

🥮 Mercy as Pompompurin

🐰 DVa as My Melody

🐸 Lúcio as Keroppi

✨ And more!



Overwatch x @HelloKitty and Friends arrives on Feb 10 💫 pic.twitter.com/AaiDCopV93 — Overwatch (@PlayOverwatch) February 5, 2026

¿Cuándo salen las skins de Hello Kitty en Overwatch?

Las nuevas skins de Hello Kitty estarán disponibles en la tienda del videojuego a partir del martes, 10 de febrero; por lo que aún tienes algo de tiempo para decidir qué personaje de Sanrio añadirás a tu colección.

¿Qué otros cambios habrá en Overwatch?

Además de la colaboración con Hello Kitty, también se anunció la llegada de 10 nuevos personajes. Cinco de ellos estarán disponibles a partir del 10 de febrero: Domina, Emre, Mizuki, Anran y Jetpack Cat. El resto se irán revelando uno por uno, según avance la temporada. Con la incursión de nuevos héroes, también llegan cambios en los roles y subroles. Ahora, cada héroe estará agrupado en subroles con habilidades específicas.

Todo esto se suma a la renovación completa de la interfaz de usuario, que también incluirá un nuevo centro de notificaciones, con la que se promete mejorar la experiencia del juego.