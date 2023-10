Fotos | Paranorman: ¿cómo fue el detrás de cámaras y el stop motion?

Hemos visto muchas películas sobre ver fantasmas y otras más sobre una invasión zombie, pero no hay ninguna historia parecida a la de Paranorman, en donde vemos a un niño, Norman, con un don bastante curioso, sí, el de ver gente muerta; esto hace que todos a su alrededor lo hagan a un lado, tanto sus compañeros de clase como su propia familia, pero algo en el pueblo donde viven va a despertar y los amenazará a todos con una inminente destrucción, así que tendrán que recurrir a ese niño incomprendido que es Norman para ver si él los puede ayudar y por ende salvar.

Pero Paranorman no solo es eso, pues detrás de todo lo que somos capaces de apreciar en la pantalla hay un arduo trabajo de 3 años en donde todo un equipo tuvo que dedicar su apasionado trabajo, pues Paranorman es una de las películas de terror animadas que utilizó el recurso del stop motion para realizar las escenas de esta cinta, y no te imaginas toda la preparación que tuvo que haber para que esta gran película fuera lanzada al público