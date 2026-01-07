¿De villano de Marvel a pedir dinero a sus fans? Esto es lo que se sabe sobre el caso de Mickey Rourke:

En los últimos días ha circulado la noticia de que uno de los actores más enigmáticos de la actualidad se encontraba en quiebra, a tal grado de que éste habría abierto una petición en sitios web para recaudar dinero ya que debía cerca de 60 mil dólares a su arrendador y demás versiones, que giraban entorno a Mickey Rourke.

Incluso diversos medios hablaban sobre que el actor sería desalojado, lo que prácticamente lo convertiría en una persona sin hogar, siendo una situación muy triste pues su trabajo en las películas de “Sin City”, “ Iron Man 2 ” y “El Luchador”, por mencionar algunas, lo convirtieron en una figura vigente en el cine.

¿El actor Mickey Rourke se encuentra en quiebra?

Para alivio de sus fanáticos, el actor ha salido a desmentir este tipo de noticias falsas, pues en las últimas horas habían tomado cada vez más fuerza, por lo que Mickey decidió poner fin a estos rumores e incluso fijó su postura respecto a su estado económico.

El actor de 73 años compartió un video en sus redes sociales donde afirmó que no se encuentra pidiendo ayuda económica a sus seguidores tal como se había asegurado, e incluso añadió que no se encuentra en riesgo de ser desalojado.

Mickey Rourke señaló que se siente confundido y frustrado al saber que muchos de sus seguidores han sido estafados y declaró lo siguiente:

"Ese no soy yo" (...) Si necesitara dinero, no pediría ninguna caridad, esto es muy vergonzoso. No den dinero, y si lo han dado, pidanlo de vuelta".

¿Qué se sabe del actor Mickey Rourke?

Si bien, aclaró que él no pediría dinero, en su mismo video explicó que había tenido algunos problemas debido a la falta de proyectos debido a la pandemia de Covid-19 y a la huelga de guionistas de hace un par de años y que efectivamente había tenido algunos problemas en el hogar, aunque no a tal grado.

Aunque por ahora no se encuentra en un gran momento de trabajo, el artista aseguró que preferiría “darse un tiro antes que pedir caridad", dejando en claro su estado financiero y fiel a su estilo aclaró las cosas.