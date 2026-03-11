EXCLUSIVA | Mario Bros Galaxy, la película que enaltece el doblaje mexicano con una gran historia

Estamos a pocos días del estreno de la película de Super Mario Galaxy y a decir verdad, se ha vuelto una de las entregas más esperadas del año y probablemente de millones de fanáticos pues en este Mario Day, pudimos tener un vistazo más allá de lo que será esta entrega y la verdad es que las expectativas son altas...

Sí, Mario Galaxy llega como secuela directa de la promociona película de Mario Bros de 2023, pero no solo eso, sino que también significa la expansión de este universo más allá de los videojuegos, lo cual da paso a un gran acierto: la construcción de una identidad que no existía al español mexicano.

¿Qué podemos esperar de la película de Super Mario Galaxy?

En palabras de Raúl Anaya, quien da vida a Mario en la versión al español de México y Roberto Salguero, quien es Luigi, podemos hablar sobre el gran reto que ha sido darle una identidad al español, pues como sabrás, la historia de estos personajes que ciertamente han tenido todo su desarrollo en videojuegos con pocas palabras al inglés, por lo que acercarlos a un público mexicano no ha sido tarea fácil, siendo uno de os doblajes más exigentes de todos.

Si ya has jugado el título de Super Mario Galaxy, mismo que llegó para la Nintendo Wii hace casi 20 años (ya no estamos tan chavos); sabrás un poco de qué irá esta trama… Pero de no ser así, esperemos que te lleves una gran historia con un gran desarrollo por parte de nuestros personajes favoritos tales como Yoshi, Rosalina, Daisy, Baby Bowser y compañía, mismos que llegarán a mostrarnos nuevas maneras de ver la galaxia.

¿Cuándo se estrena en México la película de Super Mario Galaxy?

Esta nueva entrega de Mario Bros y compañía que llegará a las salas de cine mexicanas de la mano de Universal Pictures el próximo miércoles 01 de abril, por lo que tendrás que estar pendiente al cine de tu elección para no perderte ningún detalle de eta gran entrega.