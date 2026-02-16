Películas de terror y una película nominada al premio Oscar 2026: estos son los estrenos en cines del 16 al 22 de febrero
Si no tienes planes para la semana post 14 de febrero no te preocupes porque los estrenos de películas que llegan al cine están para no perdérselos.
Ir al cine en cualquier temporada es un plan perfecto, sin embargo, si estamos en temporada de premios es todavía mejor porque las salas se llenan de películas que muy probablemente serán o nominadas o premiadas a lo mejor de la pantalla grande. Y es por eso que te presentamos todas las películas que tendrán un estreno o reestreno en cines del 16 al 22 de febrero del 2026.
Estrenos en cines durante la semana del 16 al 22 de febrero
Durante esta semana tendrás un catálogo amplio de selección, desde películas de terror hasta dramas y reestrenos que siempre hacen a la audiencia volver a los cines:
- Muerte en Invierno - 19 febrero
- Líbralos del Mal - 19 febrero
- Amélie y los Secretos de la Lluvia - 19 febrero
- ¿Está funcionando esto? - 19 febrero
- Pequeños Monstruos - 19 febrero
- El Viaje de Chihiro - 19 febrero
- Cosmos - 19 febrero
- Mazel Tov - 19 febrero
- De Perros y Hombres - 19 febrero
- Soda - 19 febrero
- Underground - 19 febrero
- Pink Lady - 19 febrero
- Un Buen Chico Judío - 19 febrero
- Gran Familia Feliz - 19 febrero
- La Propiedad - 19 febrero
- Sirat - 19 febrero
- Romería - 19 febrero
- O Último Azul - 19 febrero
- Obispo Rojo - 19 febrero
- Dos Fiscales - 19 febrero
- Paul McCartney: Man on the run - 19 febrero
- Kill Bill Versión Extendida - 19 febrero
- Catástrofe en el Aire - 19 febrero
Amélie y los Secretos de la Lluvia: ¿de qué trata la película nominada al Oscar 2026?
Amélie y los Secretos de la Lluvia adapta la novela "Metafísica de los tubos", a través de la película conocemos a Amélie, una niña de Bélgica que nace en Japón, junto a su amiga vive en un mundo de juegos y descubrimientos, sin embargo en el cumpleaños número tres de Amélie algo sucede que el rumbo de su vida toma uno totalmente distinto.
La película tiene una nominación a los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Animada, compitiendo contra una de las películas más premiadas de esta temporada: KPop Demon Hunters.