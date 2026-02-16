Películas de terror y una película nominada al premio Oscar 2026: estos son los estrenos en cines del 16 al 22 de febrero

Ir al cine en cualquier temporada es un plan perfecto, sin embargo, si estamos en temporada de premios es todavía mejor porque las salas se llenan de películas que muy probablemente serán o nominadas o premiadas a lo mejor de la pantalla grande. Y es por eso que te presentamos todas las películas que tendrán un estreno o reestreno en cines del 16 al 22 de febrero del 2026.

Estrenos en cines durante la semana del 16 al 22 de febrero

Durante esta semana tendrás un catálogo amplio de selección, desde películas de terror hasta dramas y reestrenos que siempre hacen a la audiencia volver a los cines:



Muerte en Invierno - 19 febrero

Líbralos del Mal - 19 febrero

Amélie y los Secretos de la Lluvia - 19 febrero

¿Está funcionando esto? - 19 febrero

Pequeños Monstruos - 19 febrero

El Viaje de Chihiro - 19 febrero

Cosmos - 19 febrero

Mazel Tov - 19 febrero

De Perros y Hombres - 19 febrero

Soda - 19 febrero

Underground - 19 febrero

Pink Lady - 19 febrero

Un Buen Chico Judío - 19 febrero

Gran Familia Feliz - 19 febrero

La Propiedad - 19 febrero

Sirat - 19 febrero

Romería - 19 febrero

O Último Azul - 19 febrero

Obispo Rojo - 19 febrero

Dos Fiscales - 19 febrero

Paul McCartney: Man on the run - 19 febrero

Kill Bill Versión Extendida - 19 febrero

Catástrofe en el Aire - 19 febrero

Amélie y los Secretos de la Lluvia: ¿de qué trata la película nominada al Oscar 2026?

Amélie y los Secretos de la Lluvia adapta la novela "Metafísica de los tubos", a través de la película conocemos a Amélie, una niña de Bélgica que nace en Japón, junto a su amiga vive en un mundo de juegos y descubrimientos, sin embargo en el cumpleaños número tres de Amélie algo sucede que el rumbo de su vida toma uno totalmente distinto.

La película tiene una nominación a los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Película Animada, compitiendo contra una de las películas más premiadas de esta temporada: KPop Demon Hunters.