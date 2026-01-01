7 películas de Año Nuevo para ver este 1 de enero: no te querrás despegar del sillón.

Existen muchas formas de recibir el 2026, pero una de las más cómodas es relajarte en el sillón viendo unas buenas películas de Año Nuevo. Si todavía no sabes qué título elegir para este 1 de enero, estas recomendaciones te ayudarán a empezar el año con entretenimiento, risas y el ambiente festivo justo, sin complicaciones y disfrutando de un momento tranquilo para ti o en compañía de tus seres queridos.

1.Año Nuevo en Nueva York

Historias cruzadas de amor, amistad y reconciliación se entrelazan mientras personajes distintos se preparan para la celebración de Año Nuevo. Risas, lágrimas y una medianoche llena de sorpresas que cambian la vida de cada protagonista.

2.Cuando Harry conoció a Sally

Harry y Sally atraviesan años de encuentros y desencuentros, y es durante la víspera y la noche de Año Nuevo cuando descubren que lo que buscaban estaba más cerca de lo que pensaban, entre risas y momentos románticos inolvidables. Indie Hoy la coloca como una infaltable de la fecha.

3.Entre pillos anda el juego

Dos hombres de mundos opuestos intercambian vidas justo antes de Año Nuevo. Los engaños, travesuras y oportunidades inesperadas no faltan, y además descubren lecciones sobre la ambición, la suerte y los nuevos comienzos en la fecha más festiva del año.

Comedias, romances y enredos: el plan perfecto para divertirte en familia mirando películas de Año Nuevo.|Fuente: Canva

4.El diario de Bridget Jones

Bridget inicia el año con resoluciones personales y profesionales mientras enfrenta enredos amorosos y situaciones cómicas desopilantes. Sus intentos de mejorar y encontrar el amor se desarrollan justo durante la celebración del Año Nuevo, marcando giros en su vida.

5.Algo para recordar

La vida de Sam y Annie cambia con encuentros casuales, cartas y llamadas inesperadas. Año Nuevo se convierte en un punto clave donde decisiones y confesiones crean oportunidades para el amor verdadero y la conexión que ambos buscaban.

6.Mientras dormías

Lucy, una mujer solitaria, se ve envuelta en un malentendido familiar que cambia su rutina. La celebración de Año Nuevo potencia momentos de romance y humor, donde la honestidad, el amor y la complicidad sorprenden y transforman la vida de todos.

Si prefieres emociones fuertes, también hay opciones de Año Nuevo, pero llenos de terror y suspenso.|Fuente: Canva

7.Atrapado en el tiempo

Tim descubre que vive el mismo día una y otra vez. Mientras repite la jornada de Año Nuevo, aprende a valorar los pequeños momentos, cambiar errores y aprovechar segundas oportunidades, encontrando amor y sentido a su vida en medio de la rutina interminable.

¿Qué películas de terror ver después de Año Nuevo?

Si lo tuyo no son el romance ni la comedia, el Año Nuevo también puede ponerse emocionante. Dale play a historias que ericen tu piel y mantengan tu adrenalina al límite. Este 1 de enero, prepárate para vivir una experiencia intensa y diferente, sumergiéndote en mundos oscuros, llenos de misterio y giros que no podrás anticipar.

Entre las recomendaciones para este comienzo de año están Noche de Fin de Año (New Year’s Evil), donde un asesino acecha a sus víctimas durante la celebración; Año Nuevo Mortal (The First Night), que combina misterios y giros inesperados durante la fiesta; y Reflejos del Más Allá (Deadly Countdown), que sigue a un grupo atrapado en una cuenta regresiva mortal mientras intentan sobrevivir a la noche más esperada del año.