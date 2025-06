Las 7 mejores películas de terror para ver este Viernes 13… si te atreves a retar a la suerte

En este mundo hay dos tipos de personas: unas evitan caminar bajo escaleras o cruzarse con un gato negro, y luego estás tú, alguien lo suficientemente valiente como para ver películas de terror en pleno viernes 13. Si estás listo para tentar a la suerte y sumergirte en historias llenas de las peores pesadillas, aquí tienes una selección de siete títulos que elevarán tu adrenalina al máximo. ¿Te sientes con suerte?

Las películas de terror más escalofriantes para ver este Viernes 13

1. Hereditary (2018)

Una de las películas más inquietantes de la última década. Ari Aster entrega una historia sobre el dolor, lo oculto y la herencia maldita que dejará una marca en tu mente.

2. El Conjuro (2013)

Basada en los archivos de los Warren, este clásico moderno del terror sobrenatural te hará pensar dos veces antes de apagar las luces. La atmósfera, los sustos y la tensión son impecables.

3. Viernes 13 (1980)

No puede faltar el slasher que dio origen al miedo que tienen las personas por esta fecha. Jason Voorhees y su machete siguen siendo sinónimo de horror ochentero puro.

4. Nosotros (2019)

Una película protagonizada por Lupita Nyong’o donde interpreta a una mujer que va de visita a la casa donde ella creció junto a su marido y sus dos hijos. Allí ocurre un encuentro espeluznante con 4 individuos que se presentan en su casa.

5. La Bruja (2015)

Un terror más atmosférico y psicológico, ideal para quienes temen a lo que no se ve. Robert Eggers construye una historia rural que se arrastra bajo la piel.

Crédito: A24

6. Nope (2022)

Una historia llena de suspenso que sigue a dos hermanos propietarios de un rancho que intentan capturar evidencia de un objeto volador no identificado.

7. Insidious (2010)

James Wan vuelve a aparecer en la lista con una historia sobre viajes astrales, entidades malignas y una estética que marca el inicio de una saga imperdible.

Ya sea que creas en las supersticiones o no, ver cualquiera de estas películas puede ser suficiente para activar tu paranoia. No digas que no fuiste advertido, ¿te atreves a retar a la suerte y verlas solo… o mejor acompañado?

