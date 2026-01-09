Regresa la Liga MX: ¿A qué equipo del futbol mexicano le irían Las Guerreras del KPop y los Saja Boys?
¿Hay algo mejor que la película de las Guerreras del KPop?
¡Por fin! Pareciera que pasó una eternidad pues los días sin la Liga MX son los más largos de todos porque siendo honestos, como el fútbol mexicano no hay dos y después de los festejos por el bicampeonato de Los Diablos del Toluca, estamos listos para un nuevo torneo lleno de emoción.
Día a día el balompié está cambiando, así como las aficiones, pues entre el eterno debate sobre qué equipos son “grandes” es innegable que hay aficionados muy chicos que están viendo sus primeros torneos, donde en realidad han habido pocos equipos que han campeonato en los últimos 10 años y pensando en nuevas generaciones, hemos pensado en una de sus películas favoritas: K-Pop Demon Hunters.
¿A qué equipo de fútbol de México le irían los personajes de KPop Demon Hunters?
De acuerdo con la IA, nuestros personajes favoritos de la película K-Pop Demon Hunters tienen un equipo favorito y a decir verdad, su respuesta nos hizo mucho sentido.
- Rumi - Club América: Su liderazgo, seguridad y dominio son algo que caracteriza tanto a esta como al equipo. Su amor por el escenario y la presión siempre es una motivación, aunque le lluevan críticas.
- Mira - Monterrey: Comparten gusto por la disciplina, la fortaleza y constancia, donde la mentalidad es bastante importante. Elegantes y letales, haciendo poco ruido siempre consiguen ser ganadores.
- Zoey - Chivas: La nobleza y emoción son dos de sus virtudes más grandes, por lo que conectan con mucha gente. Su talento y su corazón son dos de sus armas más importantes.
- Jinu - Tigres: Tienen carisma, son dominantes y nacieron para ser una estrella, además de tener plena seguridad en sí mismos, donde suelen provocar y ganar.
- Abs - Cruz Azul: Son “el motor”, trabajan duro, demuestran su aguante y la resiliencia siempre se hace sentir. Siempre vuelven más fuertes y la constancia los ha llevado lejos.
- Romance - Atlas: Gran estilo, sentimentales y con más corazón que reflectores. Son valorados por los verdaderos conocedores y su trabajo da mucho de qué hablar.
- Mystery - Pumas: Silenciosos, inteligentes y estratégicos. No necesitan hablar mucho para imponer respeto y aunque suelen ser rebeldes, también se destaca su inteligencia.