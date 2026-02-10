¿No regresará para Shrek 5? La voz principal de Shrek en español publica preocupante mensaje en redes sociales

Tras meses de especulaciones sobre el regreso de Alfonso Obregón para darle voz en Latinoamérica al ogro más famosos para su quinta entrega, el actor de doblaje estaría confirmando que su participación en la nueva cinta estaría en duda, tras compartir un mensaje contundente: “creo que ya no seré Shrek”, palabras que sorprendieron a cientos de fans.

Fue a través de Facebook que Obregón estaría diciéndole adiós a su personaje. Sin embargo, en los comentarios fans han interpretado que podría tratarse de publicidad y estaría anunciando su regreso, otros expresaron que la entrega no será lo mismo sin él, y mucho menos la historia y el humor al que nos tenían acostumbrados., ya que la dupla que hacía con Eugenio Derbez, quien ya confirmó su regreso como "Burro", no tendrá la misma naturalidad.

Asimismo, hubo opiniones señalando que su participación estuvo en duda tras pedir ciertas exigencias con la productora desde antes que se le llamara para hacer el doblaje latino

¿Cuáles fueron las exigencias de Alfonso Obregón para darle voz a Shrek en español ?

Tras el anuncio de la nueva entrega de Shrek comenzaron las especulaciones sobre quienes le darían la voz en latino, entre ello siempre se contempló a Eugenio Derbez y Alfonso Obregón por lo que este último decidió compartir en sus redes sociales qué es lo que estaría pidiendo para regresar a interpretar al ogro verde, dicho material comenzó a abrir el debate si estaba bien expresar sus exigencias, las cuales eran: acuerdo económico, crédito visible y participación en el proceso de doblaje.

De acuerdo en Obregón el pago debe ser acorde a la relevancia del personaje ya que al ser el principal de la historia tiene un peso importante dentro del doblaje latino, ya que es una figura icónica y hasta referencia cultural. Mientras que su deseo de trabajar en el proceso de doblaje señaló que este punto es importante ya que deseaba tener el control creativo en el proceso de doblaje con el fin de asegurar que el personaje continúa con su esencia como el público lo conoció desde un inicio.

El punto que más destacó fue tener visibilidad de crédito y reconocimiento, ya que comparó el trabajo de los actores originales quienes aparecen en todo momento en los créditos de la película y en su caso busca que su nombre aparezca en pantalla para que se le reconozca su trabajo y la identificación del público con su interpretación.