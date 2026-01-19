¿Shrek sin Shrek? Alfonso Obregón rompe el silencio y pone SUS condiciones para volver

Desafortunadamente, el regreso de Alfonso Obregón como la voz de Shrek en Shrek 5 todavía NO está confirmado. Sin embargo, esto no significa que sea una respuesta definitiva; el actor de doblaje ya dejó clarísimo que sí está dispuesto a volver, siempre y cuando la empresa encargada del doblaje se siente a negociar con él y se cumplan tres puntos: crédito en pantalla, dirección del doblaje y un pago justo.

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre regresar como Shrek?

La noticia e información de lo que pide lo hizo a través de un video en su cuenta oficial de Instagram; el actor agradeció a sus fans por el apoyo, pero también soltó una postura superfirme:

“Si la empresa que se encargará del doblaje de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a dialogar para darme mi crédito cuando empiece la película, dirigirla y llegar a un acuerdo en lo económico, no lo voy a hacer. Y no pasa nada”.

Muchos fans se sorprendieron con sus declaraciones, dejando a todos en la incertidumbre. Y es que queda claro que su deseo sí es volver, pero primero se le debe llegar al precio.

Las 3 condiciones clave para que Obregón diga “Yo soy Shrek” otra vez

Estas son las exigencias que puso sobre la mesa:



Crédito en pantalla al iniciar la película

Poder dirigir el doblaje (al menos su parte o el proyecto)

Un acuerdo económico justo (pago digno)

Con sus declaraciones, se abrió el debate en redes sociales, pues muchos creen que el actor perdió la cabeza y exagera con los términos y condiciones de su regreso al personaje. Por el otro lado, hay quienes lo apoyan y señalan que la industria del doblaje merece ser tan bien pagada como cualquier otro trabajo de actuación.

¿Por qué esta decisión es TAN importante para México y Latinoamérica?

Este tema tiene tensos a todos en México y Latinoamerica y no es paramenos. Parte de lo que hizo emblematicos a los personajes en nuestra región, fueron las estupendas voces que le dieron un toque único a la película. La comedia del doblaje en español hizo que a diferencia de muchas otra cintas, el doblake original pasara completamente desapecibido.

¿DreamWorks aceptará o buscará reemplazo?

Por el momento se desconoce lo que piensa DreamWorks al respecto. La expectativa a la decisión está a toso lo que da porque la empresa fáxcilmente podría negociar o irse por la fácil y meter otra voz. Hay que tomar en cuenta que con Eugenio Derbez confirmado y participando en la adaptación de guion para nuestra región, hay una probabilidad real de que logren llegar a un acuerdo.

Porque si algo han demostrado estos personajes, es que Shrek en Latinoamérica… es un evento nacional.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Apúntalo bien: Shrek 5 llega a los cines el 30 de junio de 2027, así que todavía hay tiempo para negociar…

