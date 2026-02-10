Luto en el doblaje mexicano: Confirman la muerte del actor Eladio González Garza; famoso por su trabajo en Los Pitufos, Los Dukes de Hazzard y más grandes producciones

Este martes 10 de febrero se dio a conocer al público sobre el triste fallecimiento de Eladio González Garza a la edad de 90 años, quien fuera una de las figuras más enigmáticas del mundo del doblaje y locución en México, además de tener una gran carrera como actor de cine, teatro y televisión.

La noticia se reveló hoy mediante las redes de la Asociación Nacional de Actores, donde se compartió que el actor murió el pasado jueves 05 de febrero, aunque el hecho se había mantenido reservado por varios días como muestra de respeto a la familia del actor en estos días tan complicados.

¿Cuáles fueron los trabajos más destacados de Eladio González Garza?

Con más de 60 años de carrera, “Don Layo” como también se le conoce participó en una gran cantidad de proyectos internacionales a donde prestó su voz, tales como:



Dunas

Rocky

Los Dukes de Hazzard

Patrulla Motorizada

Hawaii 5-0

Miami Vice

Los Pitufos

Sin duda alguna, su trabajo dentro del mundo del entretenimiento destacó sobre todo en series de televisión y películas de Hollywood, siendo que las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s fue una de las más activas de Eladio González, en donde participó en una gran cantidad de títulos, en especial como voces de reparto.

¿De qué murió Eladio González Garza?

De momento, las causas de la muerte de Eladio González Garza se han mantenido completamente reservadas, aunque se espera que su familia emita un comunicado a sus seguidores respecto a lo sucedido con el regiomontano que marcó un antes y después con su trabajo en el micrófono.

A lo largo de las décadas Don Layo se hizo de miles de seguidores, e incluso sus mismos compañeros de trabajo le admiraban por su profesionalismo y amor por el doblaje, y el mundo de la actuación, siendo que hasta hace unos meses se había mantenido en activo de acuerdo con algunos colegas.

