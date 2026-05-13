Al momento: Confirman la muerte del Capitán América; esto es todo lo que se sabe

A través de los años el Capitán América se ha vuelto uno de los superhéroes más queridos no solo de Marvel, sino de todo el mundo también pues tanto en películas, como en series animadas e incluso en los cómics, donde hemos visto una gran cantidad de variantes de este y de Steve Rogers, quien ha inspirado a miles de personas.

Aunque “El Cap” es conocido por su sacrificio y tenacidad, este ha sido superado de una manera terrible en el último número de Endgame Ultimate #4, dejándonos una de las escenas más crudas y desgarradoras de las historietas animadas.

¿Qué le pasó al Capitán América en Endgame Ultimate?

En este penúltimo número del cómic hemos podido ver a un Capitán América liderando a un equipo de Ultimates, quien se enfrenta a The Maker en Boston y aunque es superado en número debido al ejército de Hulks rojos y en armamento, este se va con todo para intentar salvar una vez más el universo.

Mientras la batalla continúa su curso, el Capitán América se enfrenta en un combate mano a mano contra Capitán Bretaña, quien fácilmente destruye su escudo, para posteriormente cortarle una mano y en un momento que nadie esperó, terminó decapitando a esta versión de Steve Rogers, dejando una muerte bastante cruda para uno de los superhéroes favoritos.

¿De qué trata el cómic Ultimate Endgame?

Esta historia de Ultimate Endgame es una miniserie de cómics de Marvel donde se ha narrado el cierre definitivo del Universo Ultimate también conocido como la Tierra-6160, mismo que fue escrito por Deniz Camp donde nuestros superhéroes favoritos se unen para hacerle frente a The Maker, la versión despiadada e inteligente de Reed Richards.

A través de 4 números hemos visto una historia tan cruda como distinta, pues ya ha muerto Peter Parker y Thor, por lo que la caída del Capitán América ha dejado en duda el cómo los héroes podrán ganar esta partida con un equipo completamente debilitado y limitado.

