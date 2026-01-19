AL MOMENTO: Confirman la muerte del querido actor Leung Choi-sang, esto es lo que se sabe

Recientemente se ha confirmado la triste noticia sobre el fallecimiento del querido actor Leung Choi-sang también conocido como Bruce Leung, quien con su gran trabajo en la pantalla grande ganó mucha notoriedad en el siglo pasado dejando un gran legado dentro del cine.

Leung Choi-sang se ganó la admiración del público internacional por su trabajo en películas donde las artes marciales predominaban, género de acción que marcó una época durante varias décadas del siglo pasado, siendo Jackie Chan y Bruce Lee algunos de sus compañeros de reparto más recurrentes frente a la cámara.

¿De qué murió Leung Choi-sang?

De acuerdo con medios internacionales, el actor falleció el pasado miércoles 14 de enero a los 77 años, donde primeras versiones señalan que fue a causa de una insuficiencia cardíaca con la cuál habría batallado durante sus últimos años de vida, aunque otra más señala que sufrió de un edema cerebral agudo debido a la reacción a algunos medicamentos.

De momento la familia o representantes de Leung Choi-sang no han emitido ningún comunicado oficial de la causa del deceso, únicamente se informó que el funeral será el próximo lunes 26 de enero en la ciudad de Shenzhen, China.

¿En qué películas sale Leung Choi-sang?

Este actor hizo su debut en la pantalla grande a principios de la década de los 70’s en la película “Los Ocho Invencibles”, lo que le valió para rápidamente conseguir más proyectos, siendo que trabajó en más de 60 títulos, siendo “Lady Kung Fu”, “Empuje profundo”, “El dragón vive de nuevo” o “Magníficos guardaespaldas”, algunos de sus trabajos más populares.

Leung se había retirado de la actuación en el año de1988 aunque en 2004 regresó a al cine en la película de "La Bestia en Kung Fu Hustle", donde mantuvo una intensa actividad siendo el año 2020 en el que pondría fin a su carrera artística de manera definitiva.

