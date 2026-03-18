¡Confirman fecha de estreno de Los Increíbles 3! Esto es todo lo que se sabe de la NUEVA película de Disney y Pixar

Esta mañana se reveló Disney se dejó ir con todo, pues además de confirmar la fecha de estreno de la secuela live-action de Lilo & Stich, fijó el de Los Increíbles 3, una de las películas animadas más esperadas por parte de su unión con Pixar y que probablemente dará mucho de qué hablar.

Esta temporada de premios Disney ha vuelto a perder el premio Oscar a “Mejor Película Animada” por cuarto año consecutivo, lo que probablemente ha generado una revolución dentro del estudio y ha puesto manos a la obra para volver a conquistar una de sus categorías.

¿Cuándo se estrena Los Increíbles 3?

La nueva película de Los Increíbles llegará a cines el próximo 16 de junio del año 2028 y aunque aún estamos a poco más de dos años de esta llegada, es importante ir haciendo espacio en nuestros calendarios pues el mundo del cine animado está dando pasos agigantados tal como lo hemos visto en Spiderverse o K-Pop Demon Hunters.

Aunque de momento no se tiene una lista completa de los estrenos que vaya a competir en taquilla con Los Increíbles 3 en 2028, por lo que este 2026 será crucial para el desarrollo de títulos que puedan salir en el futuro.

De momento, los estrenos de películas animadas animadas que llegarán en 2028 son:



Las Tortugas Ninja (Paramount)

(Paramount) Sonic (Paramount)

(Paramount) Oh! Te places You’ll Go! (Warner Bros.)

(Warner Bros.) Dynamic Duo (Warner Bros.)

(Warner Bros.) The Lunar Chronicles (Warner Bros.)

¿Qué esperar de Los Increíbles 3?

Este tercera entrega que estaría llegando tras 10 años, contará con Peter Sohn como director y Brad Bird como guionista, dando continuidad a la narrativa original de esta historia, por lo que podríamos especular sobre una trama lineal que involucre el crecimiento de Dash, Violeta y Jack-Jac.

Además se pueden plantear temas como el choque de la legalidad de los supers, así como la llegada de nuevos villanos que exijan un mayor desafío a esta familia llena de superhéroes.