¿Cuál es la diferencia entre los Golden Globes y los Premios Óscar? Esto es lo que premian en cada ceremonia

Este domingo 11 de enero se llevarán a cabo los Golden Globes 2026 , y dicho evento los podrás ver a través de TNT o HBO MAX en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México. O bien, en su cuenta oficial de los Golden Globes. Sin embargo, aquí te diremos cuál es la diferencia que tiene esta ceremonia con los Oscars y qué es lo que premian; pero, para saber esta información te iremos desglosando la información.

¿Quiénes organizan los Golden Globes?

Los Golden Globes son votados por un grupo de periodistas internacionales que se dedican al entretenimiento. Esta organización explica que, para ser votante el que vota debe ser un experimentado periodista que trabaje en un medio reconocido, pero que no tenga blogs, perfiles sociales o personales donde difunda su opinión o las noticias.

Los Globos de Oro son propiedad de Media Eldridge y los produce Dick Clark Productions. Los Golden Globes reconocen la televisión y el cine. Entonces, en pocas palabras, estos premios son un tipo de termómetro más grande del sector del entretenimiento, mientras que los Óscar, son un galardón más concentrado en el cine.

¿Cuáles son las categorías que se premian en los Golden Globes?

Este tipo de premios cambian mucho la conversación mediática, y suelen separar algunas categorías principales por género: por ejemplo, la película de drama contra musical o comedia; por lo que, en un año hay más espacio para que los títulos distintos se llevan las estatuillas más importantes.

Los Globos de Oro se colocan como un evento que viene siendo un gran arranque de la temporada y su propia información oficial. Sin embargo, si se gana el Golden Globes , no necesariamente tiene o debe ganar un Óscar.

¿Qué premian los Óscar?

Los Óscar son entregados por la Academy of Motion Picture and Sciences, y esta se describe como una organización con más de 10,500 miembros a nivel internacional. En el proceso final, la Academia señala que, los miembros elegidos pueden votar en todas las categorías que son 24. Sin embargo, en el 2025 se pudieron cambiar de manera formal, esto con el objetivo de tener mayor rigor, además estos se enfocan en el cine nada más.

