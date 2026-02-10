¿Cuándo es el estreno la película de Margot Robbie y Jacob Elordi “Cumbres Borrascosas”’ en México? Esto es lo que debes saber

Estamos a muy poco del estreno de la nueva película de Jacob Elordi y Margot Robbie: Cumbres Borrascosas, la cuál promete ser una de las mejores del año, pues desde que pudimos ver los primeros avances, nos dejó sin aliento…

Mucho se ha hablado sobre esta adaptación del libro de la inglesa Emily Brontë, pues en los últimos años tanto Margot como Jacob se han convertido en dos de las figuras más solicitadas de Hollywood y en la gira promocional de la cinta hemos podido ver la gran química que hubo entre ambos, por lo que no podemos esperar por verla.

¿Cuándo se estrena Cumbres Borrascosas en México?

Esta película dirigida por la directora Emerald Fennell llegará a salas de todo México el próximo jueves 12 de febrero, en lo que ¿Será el fin más romántico de todo el año?, lejos de spoilearte, al igual que tú, tenemos grandes expectativas de lo que podremos ver en pantalla, aunque tomando en consideración las primeras declaraciones de Margot Robbie, podríamos quedarnos sin aliento.

Además de su clásica proyección, se ha confirmado que contará con exhibiciones especiales, por lo que es importante que consultes el cine de tu preferencia para saber qué tipo de eventos y mercancía llegarán con este lanzamiento, el cuál suena para ser uno de los mejores del año.

¿De qué trata la película de Cumbres Borrascosas?

Aunque esta historia es la adaptación de un libro que se estrenó hace casi 150 años, su premisa es clara: amor, drama, venganza y una historia marcada por la tragedia, tal como los títulos de aquella época.

Esta historia narra la apasionada y complicada relación entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), un joven huérfano que es adoptado por el padre de Catherine, con quien termina creciendo y formando un vínculo.

A pesar de que les cuesta definir su relación todo se complica debido a la diferencia de clases y el estatus de Heathcliff por lo que Catherine decide casarse con Edgar Linton por conveniencia de su futuro, dando pie al rencor de Heathcliff y lo que dará pie a una “venganza”.