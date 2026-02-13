Se confirma que las películas de SPIDER-PUNK y SPIDER-GWEN están en desarrollo; esto es lo que se sabe hasta el momento

La espera terminó ya que se ha confirmado que Sony está desarrollando las películas de Spider Punk y Spider-Gwen lo que es una gran noticia para todos los fans de las películas de Spiderman y de los cómics originales. Aquí te decimos qué es lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué tratará y cuándo se estrena Spider Punk?

Uno de los tantos personajes que pudimos ver en La película Spider-Man: Across the Spider-Verse fue al de Spider Punk, mismo del que ahora sabemos que ya hay una cinta en desarrollo. Hasta el momento lo único que se sabe sobre esta película es que la historia estará basada en el personaje de Hobie Brown, mismo que tiene una serie de pensamientos antisistema. Otro dato que se sabe es que Daniel Kaluuya formará parte del proyecto. Hasta ahora no se conoce con exactitud la fecha de estreno de la película, pero se espera que llegue después de la llegada a cines de la cinta "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", la cuál se estrenará el 18 de junio de 2026.

¿De qué tratará y cuándo se estrena Spider-Gwen?

Esta cinta tendrá como personaje principal a Gwen, misma que pudimos ver a lado de Miles Morales en cintas anteriores como Spider-Man: Across the Spider-Verse. En esta ocasión la película se centrará sólo en ella, la heroína de la Tierra-65. En esta película ella será mordida por un arácnido y no su amigo Peter Parker. La cinta abordará diversos temas que la protagonista atravesará como problemas de identidad, nuevas tareas por cumplir, presiones y crímenes llenos de acción y drama. Por ahora se desconoce su fecha de estreno, pero se espera que pueda ser vista luego del estreno de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" y de igual forma que de manera previa se haya estrenado Spider-Man: Brand New Day y la serie animada Spider-Noir.

Y a ti, ¿qué cinta te entusiasma más ver?