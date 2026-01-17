OFICIAL: Dave Filoni “el discípulo” de George Lucas se convierte en presidente de Lucasfilm ¿Qué se espera para Star Wars?

Recientemente se hizo oficial uno de los cambios más grandes dentro del universo de Star Wars pues el reconocido director, productor, guionista y actor de doblaje Dave Filoni se ha convertido en el nuevo presidente de Lucasfilm, lo que han sido las obras de George Lucas.

Lucasfilm confirmó que, luego de poco más de 14 años al frente de las operaciones del estudio, la presidenta Kathleen Kennedy dejará su cargo para enfocarse en la producción de películas como “Star Wars: Starfighter” y “The Mandalorian y Grogu”.

¿Quién es Dave Filoni?

A través de los años Dave Filoni se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de todo el entorno Star Wars, siendo incluso considerado como el discípulo de George Lucas dentro de este universo que por casi 50 años no ha parado de crecer y llegar a nuevas generaciones.

Ha destacado como director de animación, actor de voz, escritor de televisión, productor de televisión, director de cine y animador sobre todo por su trabajo en Star Wars: The Clone Wars y Avatar: La Leyenda de Aang.

Trabajó como productor ejecutivo de Star Wars Rebels en todas las temporadas, y durante las primeras 2 temporadas y la última se desempeñó como director supervisor, hasta que tuvo un ascenso para supervisar todos los proyectos de animación de Lucasfilm.

Años más tarde trabajó directamente en proyectos como The Mandalorian y Star Wars: The Bad Batch, como productor ejecutivo y director, siendo todos estos proyectos los que más han gustado a todo el fandom de “Las Guerras de Las Galaxias”.

En el año 2023 fue ascendido a director creativo de Lucasfilm y tan solo dos años y medio después finalmente fue ascendido como Presidente y CCO de la empresa.

¿Cuál es la importancia de Dave Filoni para Star Wars?

Siendo una de las figuras “con autoridad” dentro de este querido universo, Dave Filoni se ha ganado el respeto y el cariño de muchos fanáticos quienes destacan su pasión pura por Star Wars, el desarrollo de las nuevas historias así como el de los personajes, respetando el canon, mitología y elementos de esta.

Con una nueva fase en desarrollo, el ascenso de Filoni en Star Wars abre nuevas posibilidades para nuevos proyectos que sean igual de bien recibidos y que sigan nutriendo esta historia llena de “fuerza”.