El Diablo Viste a la Moda: FOTOS del antes y después del reparto principal en la premiere del 2006 vs. la premiere del 2026

El Diablo Viste a la Moda 2 tuvo hoy 20 de abril su premiere mundial, en donde todo el reparto de la próxima película de Anne Hathaway y Meryl Streep se dieron a la tarea de pasear por la alfombra roja antes de entrar a la sala donde proyectarán en exclusiva esta secuela. Recordemos que la primera película se estrenó en el 2006, y también tuvo su propia premiere, y si aún no te has dado cuenta de que ya pasaron 20 años desde aquel entonces, aquí te mostramos el antes y el después del reparto principal de El Diablo Viste a la Moda.

Stanley Tucci - 2006 vs 2026

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Stanley Tucci, el actor, director y productor estadounidense está de regreso para El Diablo Viste a la Moda 2 para darle vida a Nigel, el amigo y mano derecha de Miranda que tiene un poco más de compasión por Andy.

Emily Blunt - 2006 vs 2026

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La icónica Emily regresa para El Diablo Viste a la Moda 2, interpretada por la consolidada actriz Emily Blunt, quien ha participado en otros títulos como Un Lugar en Silencio, La Máquina, y próximamente en la siguiente gran película de Steven Spielberg: El Día de la Revelación.

Meryl Streep - 2006 vs 2026

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No íbamos a tener una nueva entrega de El Diablo Viste a la moda sin la querida, icónica y autoritaria Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep quien no deja de darnos cientos de actuaciones perfectas en papeles de grandes películas que van desde Mamma Mia! hasta La Dama de Hierro o Los Puentes de Madison.

Anne Hathaway - 2006 vs 2026

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Anne Hathaway no ha dejado de consolidar su carrera como actriz, y claramente no podía no regresar para ser Andrea Sachs, Andy, uno de los personajes que ha tenido una evolución impresionante en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2 en México?

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará en México el próximo 30 de abril, y ya se encuentra la preventa en diferentes cines de la República Mexicana, pues todos sabemos que será un evento masivo del que más vale tener asegurados los primeros boletos para no aventarse algún spoiler no solicitado en redes.