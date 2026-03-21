Lluvia de estrellas en “El Rey León”: así se vivió la alfombra roja por las 350 funciones

“El Rey León” está de fiesta. La noche de este jueves, 19 de marzo, el Teatro Telcel de la Ciudad de México se vistió de gala para celebrar las más de 350 funciones del exitoso musical de Broadway; además de presentar al nuevo Simba: Juan López Boyadjian. La celebración contó con verdaderos invitados de lujo, quienes desfilaron por la alfombra roja previo a la tan esperada función.

Lluvia de estrellas: así fue la alfombra roja por las más de 350 funciones de “El Rey León”

La red carpet por el primer aniversario de “El Rey León” contó con diversas celebridades: desde queridos influencers hasta reconocidas estrellas de la televisión. Entre las personalidades que formaron parte de esta lluvia de estrellas destacan nombres como Cristián de la Fuente, quien acudió acompañado de su novia, Gabriela Bravo; así como Luis Felipe Tovar, Ana Layeksva, Raquel Bigorra y Arleth Terán, quienes asistieron con sus respectivas familias.

Danny Alfaro, Miguel Martínez, Ruy Senderos también desfilaron por la red carpet del Teatro Telcel, al igual que los productores de la obra, Julieta González y Morris Gilbert. El elenco de la puesta en escena también formó parte del desfile de estrellas, entre ellos, Juan López Boyadjian (Simba), Majo Domínguez (Nala), Sergio Carranza (Pumba) y Eli Nassau (Timón), por mencionar algunos.

Al término de la alfombra, artistas, invitados y familiares del elenco comenzaron a ocupar sus asientos, para abrir paso a uno de los espectáculos visuales más impresionantes de las artes escénicas en México.

Sofía Niño de Rivera, la encargada de develar la placa por las 350 funciones

Al finalizar la obra, Sofía Niño de Rivera se apoderó del escenario, en compañía de Julieta González y Morris Gilbert, para develar la placa conmemorativa por las 350 funciones. Durante la develación, los directores de la puesta en escena agradecieron a los 50 miembros del elenco, la orquesta y el público por siempre llenar las funciones, además de hacer una mención especial a sus patrocinadores y Ocesa. Sin duda, fue una noche llena de talento y momentos inolvidables.