Películas que puedes ver GRATIS este 14 y 15 de marzo, antes de los Premios Oscar 2026

¿Sin ganas de salir? ¡Quédate en casa y disfruta de la MEJOR programación en Azteca 7! Este fin de semana estará lleno de cine. Antes de la 98a edición de los Premios Oscar podrás disfrutar de diversas películas completamente GRATIS. A continuación, te compartimos las cintas que podrás ver este 14 y 15 de marzo de 2026. ¡Tú encárgate de los snacks, nosotros de la diversión!

¿Qué películas puedes ver GRATIS el fin de semana del 14 y 15 de marzo, antes de los Premios Oscar 2026?

En Azteca 7 la diversión está asegurada para grandes y pequeños. El sábado, 14, podrás disfrutar de diversas cintas de acción que, sin duda, te mantendrán pegado a tu asiento; mientras que el domingo, 15, la programación está destinada a los más pequeños del hogar con varias películas animadas. No obstante, a medida que la tarde se acerca, todos los amantes del cine podrán ser testigos de la noche más importante del séptimo arte: los Premios Oscar 2026, completamente EN VIVO desde Los Ángeles, California.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 14 de marzo de 2026

Estas son TODAS las películas que podrás ver GRATIS el sábado, 14 de marzo de 2026:

Película: El Rey Escorpión 4: La Búsqueda del Poder - 11:30 AM

Marthayus es acusado injustamente por el asesinato del rey de Norvania. Ahora, deberá combatir a un heredero inesperado y malévolo que busca el conquistar el reino.

Película: 12 Desafíos - 1:45 PM

John Cena interpreta a un detective que debe superar 12 pruebas impuestas por un criminal en busca de venganza.

Película: 60 segundos - 4:00 PM

Un legendario ladrón de autos se ve obligado a volver a su vida criminal para salvar a su hermano de un temido mafioso. Para ello, contará con la ayuda de su ex-novia.

|Crédito: Buena Vista International

Película: Furia en Dos Ruedas - 6:30 PM

Un motociclista es incriminado injustamente por el asesinato del hermano del líder de una peligrosa banda. Ahora, debe huir y demostrar su inocencia.

Película: Mad Max: Furia en el Camino - 8:15 PM

Max Rockatansky se une a la Imperator Furiosa para escapar del villano Immortan Joe. A lo largo de la cinta, el espectador es testigo de una impresionante persecución que te mantendrá al filo del asiento.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 15 de marzo de 2026

Estas son TODAS las películas que podrás ver GRATIS el domingo, 15 de marzo de 2026, antes y después de los Premios Oscar 2026:

Película: Perros Espaciales: Aventura Tropical - 8:15 AM

Cinta animada que sigue a las perritas astronautas, Belka y Strelka, en una nueva misión para salvar el planeta.

Película: La Casa Mágica - 10:00 AM

El gatito Trueno es abandonado en una misteriosa casa, perteneciente a Lawrence, un mago retirado. Cuando Lawrence es hospitalizado, su sobrino busca vender la mansión, por lo que Trueno tendrá que defender su hogar.

Película: Mi Villano Favorito 12:00 PM

El supervillano Gru planea robarse la luna. Para lograr su cometido, adopta a tres pequeñas; pero termina por encariñarse con ellas. Ahora, Gru se enfrenta a un gran dilema: ¿convertirse en padre o robar la luna?

Película: Mi Villano Favorito 2 - 2:00 PM

Gru dejó su vida criminal en el pasado para criar a las pequeñas Margo, Edith y Agnes. No obstante, ahora será reclutado para formar parte de la Liga Anti-Villanos y hallar al responsable de un importante robo.

mi villano favorito 2

Cobertura especial de los Premios Oscar 2026 - 4:00 PM

Sigue el minuto a minuto de la alfombra roja y la ceremonia de premiación de los Premios Oscar 2026, EN VIVO, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

|Crédito: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Película: Cruella - 8:30 PM

Conoce los orígenes de la villana de los 101 Dálmatas: Cruella, una joven estafadora, decidida a triunfar en el mundo de la moda.

¿Estás listo para disfrutar de un fin de semana lleno de cine a través de Azteca 7?