¿Dominará los Oscars 2027? Esta es la película que debutó con 100% en Rotten Tomatoes

Hace unos días se estrenó la película Ready Or Not 2 (Boda Sangrienta 2), la cuál para sorpresa de muchos, tuvo un debut en Rotten Tomatoes del 100% de la aceptación del público, siendo uno de los títulos que más expectativa han generado en el cine internacional.

Esta secuela generó altas expectativas desde que tras la primera entrega, la cuál ha sido uno de los mejores títulos en el extraño pero querido fuente entre thriller y comedia estrenada en el año 2019, se anunciara una segunda parte, la que ha conquistado al público a días de su estreno.

¿De qué trata la película de Ready Or Not 2?

Esta película que ha sido muy bien recibida por el público es la secuela directa que nos trae de nueva a Grace MacCaullay (Samara Weaving), quien ha logrado ser la única sobreviviente de un juego que resultó con la muerte de su esposo y suegros, en lo que será una nueva aventura…

Con esto, Grace deberá de enfrentarse a un nuevo juego con tal de no perder su popularidad y fortuna, aunque en este nuevo reto descubrirá que no ha estado sola, comprometiendo su supervivencia.

¿Cuál es el reparto de Ready Or Not 2?

Esta secuela generó grandes expectativas desde que se anunció que el proyecto contaría con las participaciones de un cast de lujo, donde destaca la actuación de:



Samara Weaving - Grace Maccaullay

- Grace Maccaullay Kathryn Newton - Faith MacCaullay

- Faith MacCaullay Sarah Michelle Gellar - Ursula Danforth

- Ursula Danforth Shawn Hatosy - Titus Danforth

- Titus Danforth Nestor Carbonell

Kevin Durand

Elijah Wood

Olivia Cheng

Varun Saranga

¿Cuándo se estrena Ready Or Not 2?

La película de Ready Or Not 2 (Boda Sangrienta 2), misma que fue dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y escrita por Guy Busick y R. Christopher Murphy llegará a salas de cines de todo México este próximo jueves 19 de marzo, por lo que tienes tiempo de ver la precuela en caso de que no la hayas visto (y ya te hayamos spoileado).

