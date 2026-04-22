Esta es la película mexicana que se mantiene como NÚMERO UNO en Prime Video, no es una comedia, es acción y thriller

Prime Video tiene un catálogo ENORME de títulos de series y películas para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar, y ahora destaca que una película mexicana encabeza el listado de lo más visto desde hace ya un par de días. Se trata nada más y nada menos que de "Venganza", película que llegó a la plataforma de streaming el pasado viernes 17 de abril y que definitivamente ha logrado mantener cautiva a la audiencia, pero ¿por qué?, ¿de qué trata? Te contamos.

"Venganza", ¿de qué trata la película original de Prime Video?

En Venganza seguimos a Carlos Estrada, un militar de las fuerzas especiales quien acaba de sufrir la terrible pérdida de su esposa, a quien asesinaron, así comienza una travesía que estará llena de violencia y, sobre todo, venganza. Un golpe de suerte hace de Estrada un hombre millonario, dicha que no es suficiente, por lo que decide armarse hasta los dientes y conseguir al mejor grupo que lo ayude a perseguir y capturar a los responsables del asesinato de su mujer. La película recuerda a clásicos de acción e intriga al puro estilo de John Wick o Los Indestructibles.

Esta producción llamó la atención previo a su estreno en cines de México, al coronarse como la producción mexicana MÁS CARA en haberse grabado en tierras aztecas. Si bien no se reveló la cifra total del costo de su grabación, este dato fue suficiente para que se coronara hasta ahora como la cinta mexa más taquillera del 2026.

Venganza: El reparto completo

Venganza tiene un reparto diverso y completamente mexicano:



Omar Chaparro

Alejandro Speitzer

Paola Núñez

Natalia Solián

Luis Alberti

Izaua Larios

Lizeth Selene

Gustavo Sánchez Parra

¿Qué dice la crítica sobre Venganza?

Venganza ha sido elogiada por el nivel de producción masiva que significó para el cine hecho en México. The Hollywood Reporter destaca que Venganza está hecha meramente para entretener y que no necesariamente todo el cine mexa son películas de comedia romántica, pues esta en especial se caracteriza por ser acción en su máximo esplendor: "acción con sentido".